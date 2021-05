BON PLAN sur Little Nightmares : le jeu est gratuit sur Steam ce week-end, dépêchez-vous !

Il y a des offres qu'il n'est pas possible de refuser. Quelques semaines après la sortie de Little Nightmares II, Bandai Namco Games tente d'attirer de nouveaux joueurs vers la franchise en rendant temporairement le premier épisode gratuit sur Steam. Vous avez jusqu'à demain, dimanche 30 mai à 19h00, pour déverrouiller Little Nightmares et le conserver pour toujours dans votre ludothèque !

Si vous aviez manqué l'opération pour récupérer une clé au début de l'année, c'est le moment de vous rattraper et de profiter de cette pépite qui fait froid dans le dos.

Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares et affrontez les terreurs de votre enfance ! Aidez Six à s'échapper de l'Antre, un vaste et mystérieux vaisseau peuplé d'âmes corrompues en quête de leur prochain repas... Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupée : à la fois prison dont l'on rêve de s'évader et vaste terrain de jeu que l'on prend plaisir à explorer. Il vous faudra retrouver l'enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir !

