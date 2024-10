BON PLAN : ce puissant PC portable gaming est à prix réduit avec un récent jeu AAA offert

Une tour d'ordinateur, c'est bien pratique, mais dans certains cas, le PC portable est une nécessité. Malheureusement, trouver une machine capable de faire tourner les gros jeux du moment coûte souvent très cher, mais voilà une offre particulièrement alléchante : l'Erazer Deputy P60 est vendu 879,99 € sur Cdiscount, avec un gros jeu offert.

Pour l'achat de cet ordinateur portable gaming, vous obtiendrez une clé gratuite de Star Wars Outlaws, ainsi que McAfee Total Protection pendant un an. L'Erazer Deputy P60 dispose d'un écran Full HD (1080p) de 15,6 pouces à 144 Hz, d'un processeur Intel Core i7-12650H, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, de 16 Go de RAM GDDR4 et d'un SSD de 512 Go. Sans oublier une webcam HD, le Bluetooth, le WiFi 6 et ce qu'il faut de ports en tout genre. Attention, le PC gaming est livré sans système d'exploitation (OS), mais vous pouvez retrouver des clés Windows à tout petit prix via notre précédent bon plan.