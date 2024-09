BON PLAN Dragon Ball Sparking Zero : le jeu à 52,99 €, c’est le moment ou jamais !

Dragon Ball Sparking Zero est sans doute l’un des jeux les plus attendus sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre a eu droit à un showcase explosif il y a peu, révélant de nouveaux personnages excitants. Aujourd’hui, gros plan dans le viseur ! En effet, Amazon propose cette production à un prix plus qu’alléchant, à savoir 52,99 € en utilisant le code promotionnel FD10 lors de votre commande.

Pour rappel, le tarif conseillé par l’éditeur est de 79,99 € ; oui, cela fait une grosse économie. Cette promotion est valable sur PlayStation 5 et Xbox Series. Mais arrêtons de parler, voici les liens pour craquer :

Pour finir, n’oubliez pas que la date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero est fixée au 11 octobre 2024.

