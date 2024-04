BON PLAN : un casque et une souris gaming en promo

Si vous jouez sur ordinateur, il est important d'avoir de bons périphériques, mais ces derniers sont souvent très onéreux. Heureusement, certains modèles ont régulièrement droit à des promotions, Amazon casse les prix sur deux périphériques Logitech G qui vont ravir les joueurs, que ce soit sur PC ou sur PlayStation, Xbox, Switch et mobiles.

Le casque filaire Logitech Pro X est vendu 99,99 € au lieu de 139 € sur Amazon, soit une réduction de - 28 %. Le casque se branche en Jack 3.5 et est donc compatible avec de très nombreux appareils. De son côté, la souris filaire Logitech G502 HERO est vendue 53,44 € au lieu de 89,99 €, soit une réduction de - 41 % pour ce modèle équipé d'un capteur de 25 600 DPI et de 11 boutons programmables.

Casque Logitech Pro X :

Bénéficiez d'un son professionnel avec le casque gaming PRO X. La technologie de micro Blue VO!CE vous permet de communiquer plus clairement, en toute confiance. Les filtres de microphone détachables de qualité pro ajustent votre voix en temps réel pour qu'elle paraisse plus riche, plus nette et plus professionnelle. Doté d'un son surround 7.1 nouvelle génération et de transducteurs PRO-G 50 mm pour une image sonore incroyablement claire. Oreillettes douces rembourrées en similicuir avec mousse à mémoire de forme ou en velours. Construction résistance en acier + aluminium. La carte son USB externe vous confère un son en jeu et des communications vocales d'une clarté exceptionnelle. Conçu pour les tournois avec des profils d'égaliseur audio téléchargeables, réglés par vos athlètes d'eSports préférés.

Souris Logitech G502 HERO :

Votre souris pour le jeu hautes performances préférée offre des fonctionnalités plus précises que jamais. Personnalisez l'éclairage RVB en fonction de votre style et de votre environnement, ou synchronisez-le avec d'autres produits Logitech G. La souris gaming hautes performances G502 comprend notre capteur optique HERO 25K nouvelle génération pour une précision de suivi maximale. Quel que soit votre style de jeu, il est facile d'adapter la souris G502 HERO en fonction de vos besoins grâce à des profils personnalisés pour vos jeux, une sensibilité réglable entre 200 et 25 600 PPP*, et un système réglable de cinq poids de 3,6 g pour obtenir exactement l'équilibre et les effets souhaités.