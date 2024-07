BON PLAN Meta Quest : plusieurs accessoires officiels en promotion !

Si vous avez un Meta Quest à la maison, sachez que plusieurs accessoires pratiques sont en solde actuellement à la Fnac. Station de charge, pack, écouteurs… Il y a de quoi soulage votre porte-monnaie. Dans le viseur concernant les tarifs ? Du moins 50 % en vue ! Mais arrêtons de parler et passons au concret !

Pack Actif Meta Quest 2 – Blanc et Noir

Ecouteurs Meta Quest Pro Noir

Profitez d'une expérience audio haute-fidélité et sans bruit de fond avec un confort personnalisé. Les écouteurs bénéficient d’une longueur de fil optimisée et se branchent de chaque côté du casque pour une plus grande liberté de mouvement en VR. Les doubles haut-parleurs offrent une gamme dynamique plus étendue et l'isolation du bruit ambiant permet un son riche et immersif. Choisissez parmi trois tailles d'embouts qui se logent délicatement dans vos oreilles et réduisent les bruits extérieurs. Conçus pour être utilisés avec les produits Meta Quest, ces écouteurs sont compatibles avec les accessoires occultants Meta Quest Pro.