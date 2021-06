BON PLAN PC portable gaming Core i5 avec une RTX 3060 et son sac à dos de transport à moins de 1 000 euros

Choisir un PC portable gaming permet de jouer selon ses envies sur un bureau, sur son canapé ou encore en vadrouille chez des amis. Ces laptops offrent de la puissance à revendre et ne sont plus aussi limités et bridés qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Si les modèles haut de gamme sont relativement chers, il est quand même possible de se faire plaisir sans faire exploser son compte épargne. C'est le cas avec le modèle mis en avant dans cette publication aujourd'hui, l'ACER Nitro 5 AN517-52-54PM.

Il est proposé sous la forme d'un pack incluant un sac à dos de transport et un mois de Xbox Game Pass pour PC pour le tarif de 999 € TTC. Les points forts de ce PC sont le prix, la taille de son écran, sa carte graphique RTX 3060 et le processeur i5 de 10e génération qui fait parfaitement le job. Petit bémol du côté de la RAM avec seulement 8 Go, mais qui pour quelques euros de plus se transformeront en 16 Go. Ce PC permet aussi de jouer en réalité virtuelle que ce soit avec des casques PC VR ou bien l'Oculus Quest 2 via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

ACER Nitro 5 AN517-52-54PM - Fiche Technique Performances :

Intel Core i5-10300H (4 Cœurs)



Fréquence 2,5 GHz / Turbo 4,5 GHz / Cache 8 Mo



NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go DDR6



Mémoire : 8 Go DDR4 2 933 MHz



Nb de Slots utilisé(s) / Nb de Slots Max : 2 / 2



Capacité mémoire maximum jusqu'à 32 Go (2x16 Go)



Stockage : 512 Go PCIe NVMe SSD





Écran et vidéo :

Écran 17,3" Acer ComfyView LCD - Technologie IPS (dalle mate)



Ratio image 16:9 - Bordures fines



Résolution Full HD Technologie IPS (1920 x 1080)



Taux de rafraîchissement : 120 Hz - 45 % NTSC



NitroSense : pour prendre le contrôle de votre Nitro 5



Acer BluelightShield (pour atténuer la lumière bleue)



Webcam HD (résolution 1280 x 720)



2 haut-parleurs stéréo



Connectivités :

Carte d'accès réseau sans fil 802.11ac (Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201)



1 x RJ-45



Bluetooth 5.0



1 x USB 3.2 Gen 2 (fonction charge même ordinateur éteint)



2 x USB 3.2 Gen 1



1 x USB Type-C : USB 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbps)



1 Jack combo audio/micro compatible casque smartphone 3,5 mm



1 x HDMI 2.0



Clavier rétroéclairé RGB 4 zones



CoolBoost technology avec 2 ventilateurs et 4 échappées d'air



Audio : DTS X Ultra



Microphone





Batterie et adaptateur :

Batterie 4-cell Li-polymer



Capacité de la batterie : 3 560 mAh



Adaptateur AC 180 W



Autonomie jusqu'à 8 heures





Dimensions et poids :

3403,5 (W) x 280 (D) x 24,9 (H) mm



Poids : 2,7 kg

Ce pack « PC Gamer Acer Pack Nitro 5 AN517-52-54PM+Sac à Dos » est disponible chez Boulanger ici au prix de 999 € au lieu de 1 099 €.