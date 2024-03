BON PLAN : un jeu de course à la WipEout à petit prix

La franchise des WipEout est à l'arrêt depuis quelques années, mais d'autres studios ont repris le flambeau pour proposer des jeux de course avec des véhicules futuristes qui défient les lois de la gravité. C'est le cas de 34BigThings, qui a lancé Redout en 2016, puis une suite en 2022. C'est ce second volet qui est en ce moment en promotion.

Redout II est actuellement affiché à 14,99 € à la Fnac, dans sa version physique PlayStation 5. Il s'agit de la Deluxe Edition qui inclut le jeu de base et son Season Pass, rajoutant deux DLC avec des niveaux, évènements et récompenses additionnels.

Le jeu de course le plus rapide de l'univers ! Redout 2 est un hommage aux jeux de course d'arcade. C'est la suite de Redout, un classique acclamé par la critique. Des courses intenses à travers les terres désolées dystopiques d'une Terre semi-abandonnée sont l'un des sports les plus populaires de la galaxie.

Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif. Un système de pilotage raffiné, une personnalisation poussée de votre hovercraft et une bande-son ébouriffante font de Redout 2 le plus grand jeu de course anti-gravité.