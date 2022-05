Redout II : la suite du jeu de course futuriste datée avec une vidéo musicale

Dans la veine des WipEout et F-Zero, 34BigThings lançait en 2016 Redout, un jeu de course avec des vaisseaux anti-gravité. Le titre a visiblement rencontré un certain succès, une suite a été annoncée en fin d'année dernière, elle a depuis eu droit à du gameplay, et les développeurs sont de retour aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce :

Avec le titre Riot de Dance with the Dead en fond sonore, nous apprenons ainsi que la date de sortie de Redout II est fixée au 26 mai 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le jeu proposera un mode Carrière amélioré avec 36 tracés, tous réversibles, des courses en arène, du Contre-la-montre et même du Last Man Standing, sans oublier des courses contre des boss. Du multijoueur sera présent pour s'affronter jusqu'à 12 pilotes en ligne (6 sur Switch) avec des défis et récompenses de saison. Les joueurs pourront personnaliser leurs véhicules volants avec 12 châssis et diverses options comme les propulseurs, les stabilisateurs, les ailerons ou encore la peinture. Enfin, la bande originale inclura des titres de Giorgio Moroder, Zardonic et donc Dance with the Dead.

En attendant la sortie de Redout II à la fin du mois, vous pouvez retrouver le premier volet dans sa Solar Challenge Edition à 29,99 € sur GOG.com.