Redout II : du gameplay et des images pour le jeu de course à la WipEout

En 2016, 34BigThings sortait Redout, un jeu de course avec des vaisseaux en zéro gravité à la WipEout ou F-Zero. Un titre sympathique qui a visiblement fait de l'œil à Saber Interactive, qui se charge d'éditer sa suite, sobrement intitulée Redout II. Nous avons aujourd'hui droit à une nouvelle bande-annonce :

Redout II promet des courses à plus de 1 000 kilomètres à l'heure, littéralement, avec un gameplay simple à appréhender, mais difficile à maîtriser. Les joueurs retrouveront un mode Carrière avec 36 courses uniques, chacune disposant d'un mode inversé, sans oublier des courses en arènes, du contre-la-montre et même du Last Man Standing et des affrontements contre des boss. Un mode multijoueur en ligne sera présent, de même que la possibilité de personnaliser son véhicule volant avec 12 châssis et un tas d'éléments cosmétiques. Côté bande originale, nos esgourdes pourront profiter de musiques de Giorgio Moroder, Zardonic ou encore Dance with the Dead. Enfin, un mode Photo sera présent pour immortaliser les faits de course.

En plus de la bande-annonce, de nouvelles images sont également à admirer sur la seconde page. Redout II est attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver Redout: Solar Challenge Edition à 29,99 € sur GOG.com.