Redout II : une suite au WipEout-like de 34BigThings annoncée dans une vidéo qui va à cent à l'heure

En 2016, 34BigThings lançait Redout, un jeu de course futuriste inspiré des WipEout, mais aussi des F-Zero, qui après des débuts sur PC s'est invité sur consoles, avec même une édition physique. À sa suite, le studio a décliné la licence en rail-shooter spatial avec Redout: Space Assault. Si vous préférez les affrontements à fond la caisse sur des circuits avec des bolides anti-gravité, bonne nouvelle, car un nouvel épisode sobrement intitulé Redout II vient d'être dévoilé, cette fois édité par Saber Interactive.

Ce nouvel épisode s'annonce bien copieux avec un mode Carrière, 36 pistes différentes, du multijoueur jusqu'à 12 en ligne et 12 sortes de modèles de véhicules à personnaliser à notre envie, sans parler d'une bande-son electro (mais pas que) qui accompagnera l'action frénétique des courses. Pour un peu plus de détails, voici ce que dit la description disponible sur Steam :

Le jeu de course le plus rapide de l'univers ! Redout 2 est un hommage aux jeux de course d'arcade. C'est la suite de Redout, un classique acclamé par la critique. Des courses intenses à travers les terres désolées dystopiques d'une Terre semi-abandonnée sont l'un des sports les plus populaires de la galaxie. Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif. Un système de pilotage raffiné, une personnalisation poussée de votre hovercraft et une bande-son ébouriffante font de Redout 2 le plus grand jeu de course anti-gravité. Fonctionnalités Vitesse et précision - Dans la tradition des jeux classiques de course anti-gravité comme Wipeout et F-Zero, atteignez des vitesses fulgurantes et profitez d'un système de pilotage intuitif qui font de Redout 2 un plaisir à prendre en main et à jouer. Il posera aussi un beau défi de pilote à tous ceux qui voudront atteindre les sommets. Volez à l'endroit ou à l'envers, et enchainez les virages et les sauts les plus fous de l'histoire des jeux de course.

- Dans la tradition des jeux classiques de course anti-gravité comme Wipeout et F-Zero, atteignez des vitesses fulgurantes et profitez d'un système de pilotage intuitif qui font de Redout 2 un plaisir à prendre en main et à jouer. Il posera aussi un beau défi de pilote à tous ceux qui voudront atteindre les sommets. Volez à l'endroit ou à l'envers, et enchainez les virages et les sauts les plus fous de l'histoire des jeux de course. Mode Carrière complet – Participez à des centaines d'évènements sur 36 circuits uniques, tous réversibles ! Des compétitions en arène aux courses contre la montre, en passant par le dernier survivant et les intenses courses contre des boss, dépassez vos concurrents et franchissez le premier la ligne d'arrivée.

– Participez à des centaines d'évènements sur 36 circuits uniques, tous réversibles ! Des compétitions en arène aux courses contre la montre, en passant par le dernier survivant et les intenses courses contre des boss, dépassez vos concurrents et franchissez le premier la ligne d'arrivée. Multijoueur compétitif - Faites la course contre d'autres joueurs dans un mode multijoueur en ligne intense à 12 joueurs. Plongez dans de nouveaux défis avec du contenu personnalisé ajouté régulièrement, ainsi que des saisons qui incluent des récompenses esthétiques uniques.

- Faites la course contre d'autres joueurs dans un mode multijoueur en ligne intense à 12 joueurs. Plongez dans de nouveaux défis avec du contenu personnalisé ajouté régulièrement, ainsi que des saisons qui incluent des récompenses esthétiques uniques. Personnalisation complète - Choisissez parmi 12 châssis distincts et personnalisez entièrement votre vaisseau avec une sélection incroyable de propulseurs, stabilisateurs, gouvernails, refroidisseurs intermédiaires, volets, aimants, ailes, spoilers, moteurs, peintures et plus encore ! Créez et partagez vos meilleurs moments de course avec le mode photo.

- Choisissez parmi 12 châssis distincts et personnalisez entièrement votre vaisseau avec une sélection incroyable de propulseurs, stabilisateurs, gouvernails, refroidisseurs intermédiaires, volets, aimants, ailes, spoilers, moteurs, peintures et plus encore ! Créez et partagez vos meilleurs moments de course avec le mode photo. Une bande-son à couper le souffle - Avec des artistes de musique électronique de renom, dont le légendaire Giorgio Moroder et des talents reconnus comme Zardonic et Dance with the Dead. Nos algorithmes musicaux mélangent les pistes sans interruption et en temps réel en se basant sur vos données de course.

Redout II est attendu en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et EGS), autant dire que tout le monde pourra en profiter. La Solar Challenge Edition du premier épisode est vendue 29,99 € sur GOG.com.