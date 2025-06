CODE VEIN II : une suite qui aura à cœur de réécrire l'histoire dans le sang dévoilée par Bandai Namco

Cette nuit, Bandai Namco s'est positionné au Summer Game Fest Live 2025 pour dévoiler deux projets inédits de son catalogue, à commencer par une suite faisant plutôt plaisir à voir malgré un léger changement dans la direction artistique, surtout dans la partie cinématique. Dès les premières secondes, puis en voyant le masque qu'a fait apparaître le protagoniste, le doute n'était pas vraiment permis et c'est bien un CODE VEIN II qui a donc été annoncé. Pour rappel, le premier était sorti en septembre 2019, prenant la forme d'un Action-RPG avec des Revenants possédant des capacités vampiriques dans un monde post-apocalyptique, risquant de se transformer en Déchus si leur soif n'est pas étanchée. Avec un avatar personnalisable, un large casting de personnages alliés, un système de classe basé sur des Codes sanguins et bien plus, il a aux dernières nouvelles attiré pas mal de joueurs avec plus de trois millions d'unités vendues, sans parler du fait que plusieurs DLC étaient venus prolonger le plaisir. Il n'est donc pas surprenant que l'éditeur ait voulu capitaliser sur la licence, une bonne chose pour ses fans et ceux de God Eater dont il partage à priori l'univers en étant une « préquelle ».

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Pour commencer, si le protagoniste de la bande-annonce n'est pas à votre goût, rassurez-vous, nous aurons toujours la possibilité de concevoir notre propre personnage jouable. Si la présence du cœur battant dans son dos vous intrigue, la raison est sans doute à chercher du côté de la nature même des Revenants. Nous ne serions pas surpris qu'il s'agisse d'une alternative pour ne pas être changé en Abomination tout en conservant les pouvoirs que nous voyons en action, qui contrairement aux Voiles de sang arborent désormais une esthétique dorée.

Des cœurs bien visibles, CODE VEIN II n'en manquera pas, à commencer par celui bien visible dans le trou béant de la cage thoracique de la charmante demoiselle nous accompagnant, se nommant Lou. Tel un Doctor Strange, elle pourra ouvrir des portails, mais à la différence de ce dernier, ce sera pour voyager dans le temps ! Outre un léger aperçu des combats contre de vilaines créatures, il est intéressant de voir qu'une moto servira à se déplacer, indiquant que le monde devrait être assez vaste.

Dans un monde futur, où humains et Revenants coexistent... À la soudaine apparition de la Luna Rapacis, les Revenants se sont changés en monstres déments baptisés « Abominations ». En tant que chasseur ou chasseuse de Revenants, le joueur doit empêcher une apocalypse inévitable en voyageant dans le passé. Il est accompagné par la jeune Lou, qui a le pouvoir de manipuler le temps. Une aventure épique vous attend : explorez un vaste monde avec vos partenaires, menez des batailles impitoyables contre de redoutables ennemis et faites la lumière sur une épopée à travers le temps. Un voyage au travers des époques - Embarquez pour une aventure reliant passé et présent, et cherchez les indices qui vous permettront d'endiguer la fin du monde. Rencontrez dans le passé de grandes figures de l'Histoire revenante et altérez leur destinée. Levez le voile sur des histoires perdues, mais aussi des vérités cachées sur le monde lui-même.

- Embarquez pour une aventure reliant passé et présent, et cherchez les indices qui vous permettront d'endiguer la fin du monde. Rencontrez dans le passé de grandes figures de l'Histoire revenante et altérez leur destinée. Levez le voile sur des histoires perdues, mais aussi des vérités cachées sur le monde lui-même. Des combats intenses et gratifiants - Lancez-vous dans des batailles riches en adrénaline, au cours desquelles vous devrez anticiper les coups ennemis et maîtriser votre arsenal dans l'espoir de survivre. Déployez de puissantes capacités, adaptez-vous au feu de l'action et venez à bout d'adversaires impitoyables dans des combats aussi intenses que grisants.

- Lancez-vous dans des batailles riches en adrénaline, au cours desquelles vous devrez anticiper les coups ennemis et maîtriser votre arsenal dans l'espoir de survivre. Déployez de puissantes capacités, adaptez-vous au feu de l'action et venez à bout d'adversaires impitoyables dans des combats aussi intenses que grisants. Un système de combat unique - Découvrez les mécaniques de gameplay propres à CODE VEIN II : absorbez et assimilez le sang de vos ennemis pour débloquer un large éventail de compétences. Grâce au nouveau système d'arsenal de la série, vous pouvez librement personnaliser vos armes et vos compétences en fonction de vos styles de combat.

- Découvrez les mécaniques de gameplay propres à CODE VEIN II : absorbez et assimilez le sang de vos ennemis pour débloquer un large éventail de compétences. Grâce au nouveau système d'arsenal de la série, vous pouvez librement personnaliser vos armes et vos compétences en fonction de vos styles de combat. Des compagnons infaillibles - Explorez le monde avec de puissants alliés, qui se battront à vos côtés et renforceront vos capacités. Chaque partenaire possède des pouvoirs uniques et une histoire propre qui définiront votre aventure.

Bande-annonce en japonais

Pour le moment, nous savons juste que CODE VEIN II sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec des doublages en anglais et japonais. Vous pouvez retrouver de premiers visuels en page suivante.

Code Vein premier du nom est lui actuellement vendu dès 42,49 € chez Gamesplanet.