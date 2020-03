Code Vein : le 3e DLC Lord of Thunder disponible, une bande-annonce de lancement électrisante diffusée

Depuis le mois de janvier, Code Vein voit son contenu être étendu à l'aide d'un Season Pass en trois parties. Nous avons ainsi eu droit en janvier à Hellfire Knight, puis à Frozen Empress en février. C'est désormais Lord of Thunder qui est disponible et met donc en scène le troisième boss gigantesque de l'illustration.

Toujours affiché au prix de 9,99 € comme les précédents, ce contenu payant également inclus dans le Season Pass à 24,99 €, lui-même disponible dans l'édition Deluxe, ajoute donc ce boss manipulant la foudre et se trouvant dans l'Abysse éternel, tout un tas de défis, de nouvelles armes (Fulmen Blade, Thunderbolt et Lightning Brionac), les Codes de sang Váli, Orion et Perseus, ainsi que des skins pour Jack et Eva.

Voilà, à priori, Code Vein ne recevra donc plus d'autres contenus majeurs - à moins qu'un deuxième pass soit en chantier -, lui qui est disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis septembre 2019.