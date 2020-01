MAJ Code Vein : les nouveautés du DLC Hellfire Knight présentées en vidéo, des mois de sortie pour les suivants

Hier soir, nous vous rapportions une légère fuite entourant Code Vein, l'Action-RPG de Bandai Namco paru en septembre dernier sur PS4, Xbox One et PC. En effet, la première de ses trois extensions est sortie ce 29 janvier, nommée Hellfire Knight.

L'éditeur a depuis officialisé l'arrivée de ce contenu avec une bande-annonce mettant en avant le contenu que nous pouvons obtenir. Le premier, et pas des moindres, c'est cet affrontement de boss face au Hellfire Knight, une créature qui est clairement reprise de l'Aragami Hannibal de God Eater et qui devrait proposer un bon challenge, en plus de permettre l'acquisition d'un nouveau Code de sang nommé Surt. Trois nouvelles armes de feu sont aussi au programme (Inferno Blade, Hellfire Hammer et Wrathful Balmung, en plus de tenues pour Louis et Io.

Vous pouvez vous procurer ce DLC Hellfire Knight pour Code Vein au prix de 9,99 € à l'unité, ou opter pour le Season Pass vendu lui 24,99 €. Ce dernier est d'ailleurs inclus dans l'édition Deluxe du jeu, mais malheureusement pas dans le collector physique...

Mise à jour : ajout de la bande-annonce occidentale du DLC 1 et de visuels en page suivante. Bandai Namco indique également que le DLC 2 paraîtra en février, tandis que le DLC 3 verra le jour en mars.