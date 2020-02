Code Vein : le 2e DLC Frozen Empress vient nous glacer le sang dans sa bande-annonce de lancement

Fin janvier, sans crier gare, le premier DLC de Code Vein dans le cadre de son Season Pass a été diffusé, se nommant Hellfire Knight et ajoutant notamment un boss du même nom. Rebelote en cette fin de mois, avec le deuxième contenu prévu et qu'il faut donc appeler Frozen Empress.

Disponible à l'achat séparément contre 9,99 € ou via le Season Pass à 24,99 €, son attraction principale est bien évidemment la Frozen Empress, un immense boss contrôlant la glace. Parmi les autres nouveautés, nous retrouvons quatre armes inédites (Azure Greatsword, Blood Mist Halberd, Snowdrift Sharur et Bloody Snow), deux Voiles de Sang (Subzero Shroud et Bewitching Thorn) et un Code de sang nommé Ymir. Des variations de couleur pour les costumes de Mia et Yakumo sont aussi au programme en plus de divers éléments cosmétiques.

Le troisième et ultime DLC de Code Vein, au nom encore inconnu, mais à l'ennemi principal déjà visible sur l'illustration qui avait fuité, est lui attendu en mars.