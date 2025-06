Mortal Shell II : une suite à l'Action-RPG dark fantasy dévoilée en vidéo

C'est sur du gros son de Behemoth que s'est ouvert le Summer Game Fest Live 2025 pour dévoiler un nouveau jeu... Souls-like dans un univers de dark fantasy. Bon, il ne s'agit pas d'une nouvelle licence, Cold Symmetry et Playstack ont simplement dévoilé Mortal Shell II, voici la première bande-annonce :

Violent, sanglant et sombre, cette suite promet de pousser les potards à fond, Mortal Shell II sera évidemment un Action-RPG comme le premier volet, voici ce qu'il faut savoir :

Mortal Shell 2 est une suite indépendante de Mortal Shell qui repousse considérablement les limites du premier volet. Les combats sont plus rapides et plus impitoyables, la conception des armes est perfectionnée avec de nombreuses possibilités d'amélioration, et l'accent est mis sur l'exploration libre dans un monde ouvert compact.

Leur chair est votre arme





Les cadavres de plusieurs guerriers exceptionnels sont disséminés dans le monde ravagé de Mortal Shell 2. Une fois que vous les découvrez, prenez possession de chacun d'eux afin de réveiller leurs forces intrinsèques et leurs talents.

Développez votre propre style de combat en vous appropriant les capacités uniques de chaque guerrier et révélez ses secrets en découvrant ses souvenirs oubliés.

Nettoyez un monde en ruine





Le monde ouvert compact de Mortal Shell 2 est parcouru de sentiers sinueux gardés par des adversaires désespérés et féroces. Les joueurs qui osent s'y aventurer sont récompensés par de nouveaux guerriers à posséder, de nouveaux éléments d'intrigue, des armes puissantes et étonnantes, des améliorations et autres curiosités.

Entrez dans des temples abandonnés voués au culte d'anciens dieux, ainsi que dans des forêts interdites, des tombeaux glacés et des citadelles faites d'ossements.

Entre ces lieux perdus vous attendent plus de 60 donjons qui mettront chacun à l'épreuve vos talents et les armes que vous aurez trouvées sur votre chemin.

Détrônez de faux Dieux





Vous incarnez le Messager, un être chargé de récupérer les œufs volés de la Submatria, désormais protégés férocement par des créatures grotesques et dangereuses.

Le système de combat de Mortal Shell 2 est souple et dynamique. Les jauges d'endurance ont disparu et les possibilités d'exécution ont été améliorées pour une expérience de power fantasy sombre et chaotique. Précision et intensité se conjuguent dans des combats à haut risque.