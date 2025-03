Mount & Blade II: Bannerlord, des Vikings et un gros chiffre pour l'Action-RPG médiéval

TaleWorlds Entertainment a lancé la version finale de Mount & Blade II: Bannerlord en 2022, mais le studio continue de s'occuper de son jeu de rôle et d'action. Le studio vient de présenter cette semaine War Sails, une nouvelle extension qui fera la part belle aux batailles navales. Voici la bande-annonce :

L'extension War Sails rajoutera ainsi une nouvelle faction, inspirée des Vikings et redoutable en mer. Le contenu additionnel permettra de commander des flottes, se lancer dans des batailles sur les flots, aborder des navires et même imposer des blocus. Oui, les mécaniques de commerce, de guerre et de diplomatie vont s'intégrer dans cette extension de manière naturelle. Voici les points clés de War Sails :

RENCONTREZ LES NORDIQUES : Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans une contrée parsemée de monts escarpés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou prendrez-vous ses richesses ?

: Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans une contrée parsemée de monts escarpés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou prendrez-vous ses richesses ? MAÎTRISEZ LA GUERRE NAVALE : War Sails propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l'eau, abordez ou éperonnez des navires, neutralisez vos ennemis en brisant des rames, en coulant des coques ou en déchirant des voiles.

: War Sails propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l'eau, abordez ou éperonnez des navires, neutralisez vos ennemis en brisant des rames, en coulant des coques ou en déchirant des voiles. EXPLOREZ UNE CARTE ÉLARGIE : Calradia s'étend pour la guerre navale avec une mer du Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Franchissez les barrières, ravitaillez-vous et combattez vos ennemis sur terre et en mer.

: Calradia s'étend pour la guerre navale avec une mer du Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Franchissez les barrières, ravitaillez-vous et combattez vos ennemis sur terre et en mer. CONSTRUISEZ VOTRE FLOTTE : Choisissez parmi 18 navires, chacun doté d'une maniabilité unique façonnée par le vent et les vagues. Améliorez-les avec des engins de siège, des voiles et des béliers. Acquérez des navires, améliorez vos ports ou gagnez des bateaux et des figures de proue.

: Choisissez parmi 18 navires, chacun doté d'une maniabilité unique façonnée par le vent et les vagues. Améliorez-les avec des engins de siège, des voiles et des béliers. Acquérez des navires, améliorez vos ports ou gagnez des bateaux et des figures de proue. LANCEZ-VOUS DANS UNE CAMPAGNE NAVALE : Sillonnez les fleuves et les mers pour attaquer en profondeur les terres ennemies. Ravitaillez vos armées, coulez vos ennemis et bloquez des villes. Mais attention : les tempêtes et l'usure peuvent anéantir même les plans les mieux conçus.

: Sillonnez les fleuves et les mers pour attaquer en profondeur les terres ennemies. Ravitaillez vos armées, coulez vos ennemis et bloquez des villes. Mais attention : les tempêtes et l'usure peuvent anéantir même les plans les mieux conçus. DÉVELOPPEZ VOTRE ARSENAL : Obtenez de nouveaux compagnons, bannières nordiques, coiffures, tatouages et armures. Développez vos compétences navales, fabriquez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour dominer la terre et la mer.

: Obtenez de nouveaux compagnons, bannières nordiques, coiffures, tatouages et armures. Développez vos compétences navales, fabriquez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour dominer la terre et la mer. UN MONDE VIVANT : Les systèmes navals et la faction Nordique s'intègrent au monde de Bannerlord, renouvelant le commerce, la guerre et la diplomatie.

La date de l'extension War Sails est fixée au 27 juin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En plus de cette extension, TaleWorlds Entertainment a lancé le patch 1.3 gratuit, le studio va poursuivre les mises à jour pour introduire de nouvelles mécaniques, comme « des systèmes de furtivité et de déguisement pour les donjons et les repaires, des événements aléatoires liés au système de traits de personnage, une fonctionnalité de pourparlers, de nombreuses améliorations de combat et de nouveaux types d'armes ».

Enfin, le développeur annonce que Mount & Blade II: Bannerlord compte plus de cinq millions d'exemplaires vendus. Un joli chiffre qui ne prend même pas en compte les joueurs qui ont pu essayer le jeu dans le PC/Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus Premium.

Vous pouvez acheter Mount & Blade II: Bannerlord à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount, GOG.com et Gamesplanet.