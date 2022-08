Mount & Blade II: Bannerlord, enfin une date de sortie pour le jeu médiéval

C'est en 2012 que TaleWorlds Entertainment a annoncé Mount & Blade II: Bannerlord, suite de son jeu de rôle et d'action médiéval. Un titre qui se sera fait désirer, il n'est sorti qu'en 2020 sur PC et est toujours aujourd'hui en phase d'Early Access. Mais le développement voit enfin le bout du tunnel.

TaleWorlds Entertainment annonce cette semaine que la date de sortie de Mount & Blade II: Bannerlord est fixée au 25 octobre 2022 sur PC, mais aussi sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Un portage sur consoles de salon qui proposera le même gameplay que la version pour ordinateurs, et dont les précommandes seront lancées dans quelques heures. Cependant, même s'il s'agira d'une version finale, les mises à jour ne vont pas s'arrêter, comme l'explique Armagan Yavuz, CEO de TaleWorlds Entertainment :

Ces deux dernières années ont été une longue route semée d’embûches. Développer un jeu aussi massif et complexe que Bannerlord, pour plusieurs plateformes et au beau milieu d’une pandémie, n’est pas une tâche facile et je suis incroyablement fier du travail de notre équipe. Malgré les défis, nous avons également eu de belles surprises : nous avons trouvé de nombreuses synergies auxquelles nous ne nous attendions pas entre consoles et PC, des synergies qui ont permis au jeu d’évoluer et d’être meilleur que ce qu’il aurait été dans d’autres circonstances. Nous avons hâte de proposer le titre à notre superbe communauté, qui nous soutient sur consoles depuis Warband.

Si vous êtes pressés, vous pouvez déjà retrouver Mount & Blade II: Bannerlord en accès anticipé à 44,99 € sur Gamesplanet.