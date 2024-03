BON PLAN : un shooter avec des Aliens en promotion

Cold Iron Studios n'aura sans doute pas rencontré le succès escompté avec Aliens: Fireteam Elite, un jeu de tir coopératif avec des Marines affrontant des hordes de Xénomorphes. Malgré ses qualités, le titre souffrait également de défauts, ce qui a sans doute entaché sa réputation, mais c'est l'occasion de lui laisser une chance.

Aliens: Fireteam Elite est affiché à 8,99 € à la Fnac, sur PlayStation 4 et Xbox One/Series X. Pour rappel, une mise à niveau gratuite est disponible si vous jouez sur PS5, sinon, la version native est à 14,99 € à la Fnac ou sur Amazon. Enfin, Micromania propose le titre à 12,99 € sur PS4 ou 10,99 € sur Xbox Series X/One, mais en occasion.

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique d’Alien, où votre escouade de Marines coloniaux aguerris affronte la menace xénomorphe dans une lutte désespérée.

2202. Suite à un mystérieux appel de détresse, votre unité d’assaut est déployée au coeur des colonies extérieures sur LV-895, où vous attendent hordes de Xénormorphes, anciennes ruines extra-terrestres, et secrets de corporations inavouables.

Accompagné par deux autres joueurs ou par des androïdes contrôlés par l’IA, faites face aux vagues inexorables des terrifiants Xénomorphes et aux Synthétiques de la Weyland-Yutani, tout au long de quatre campagnes scénarisées qui enrichissent l’univers d’Alien. Créez et personnalisez votre Marine au travers d’un large choix d’apparences, de classes, d’armes, d’équipement et de compétences, et survivez à un ennemi en surnombre dans des séquences de tir à couper le souffle.