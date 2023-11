BON PLAN : un shooter coopératif avec des Aliens à vraiment pas cher

Il n'est jamais simple d'adapter la franchise Alien en jeux vidéo, les fans rigolent encore en repensant à Aliens: Colonial Marines, ou tremblent de peur en se souvenant de l'excellent Alien: Isolation. Il y a deux ans, Cold Iron Studios apportait sa pierre à l'édifice avec Aliens: Fireteam Elite, un jeu de tir coopératif à la Left 4 Dead.

Un titre avec des qualités et des défauts, plutôt plaisant dans l'ensemble, mais qui aura eu du mal à séduire les joueurs. Les revendeurs vident leurs stocks, et en ce moment, c'est Micromania qui vend Aliens: Fireteam Elite à tout petit prix. Le shooter est en effet affiché à 4,99 € sur Xbox Series X/One, et à 9,99 € sur PlayStation 5 ou PS4. À ce prix, c'est une bonne pioche pour les fans d'Alien, surtout si vous avez des amis pour vous accompagner. Attention, la livraison à domicile ne marche pas ici, il faut récupérer le jeu en boutique Micromania.

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique d’Alien, où votre escouade de Marines coloniaux aguerris affronte la menace xénomorphe dans une lutte désespérée. Accompagné par deux autres joueurs ou par des androïdes contrôlés par l’IA, faites face aux vagues inexorables des terrifiants Xénomorphes et aux Synthétiques de la Weyland-Yutani, tout au long de quatre campagnes scénarisées qui enrichissent l’univers d’Alien. Créez et personnalisez votre Marine au travers d’un large choix d’apparences, de classes, d’armes, d’équipement et de compétences, et survivez à un ennemi en surnombre dans des séquences de tir à couper le souffle.

Vous pouvez retrouver notre avis sur le jeu juste ici : TEST Aliens: Fireteam Elite, un shooter coopératif bien baveux