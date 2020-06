BON PLAN : Snake Pass offert sur l’Humble Store

Développé par Sumo Digital et édité par Curve Digital, Snake Pass est sorti en 2017 sur ordinateurs et consoles. Le titre coloré propose d'incarner un serpent et de parcourir des niveaux en 3D, le gameplay oscillant entre plateforme et énigmes. Un jeu qui a séduit les joueurs et qui a reçu des évaluations « très positives » sur Steam.

Si vous n'avez encore jamais joué à Snake Pass, c'est le moment ou jamais de vous rendre sur l'Humble Store, la boutique du Humble Bundle offre en effet le jeu pendant quelques jours. Comme d'habitude, il faut s'inscrire à la newsletter avant de réclamer le titre, vous aurez ensuite une clé Steam pour vous amuser quand bon vous semble.

Pour récupérer gratuitement Snake Pass sur l'Humble Store, il suffit de vous rendre sur la page du jeu, mais attention, l'offre se termine ce dimanche 14 juin, à 19h00.