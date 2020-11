BON PLAN : Kingdom: Classic offert sur l’Humble Store

En cette période de second confinement, et alors que les jeux AAA de fin d'année commencent à affluer, l'Humble Store décide d'offrir un jeu rétro datant de 2015 sur sa boutique. Il s'agit de Kingdom: Classic, un titre développé par Noio et Licorice, et édité par Raw Fury, jouable en streaming sur GeForce NOW.

Kingdom: Classic est donc un jeu de stratégie et de gestion en 2D, à l'époque médiévale et en pixel art. Le joueur contrôle un roi ou une reine à cheval qui doit s'occuper de son royaume en aidant les habitants le jour et en affrontant des créatures la nuit. Voici une présentation :

Dans Kingdom, chaque pièce peut faire pencher la balance vers la prospérité ou la crise. Gérez votre domaine d'une frontière à l'autre, ou aventurez-vous dans l'inconnu pour y découvrir ses merveilles et ses menaces. Maîtrisez la terre, construisez vos défenses, et quand les ténèbres arriveront, ne faites qu'un avec votre peuple, couronne au front, jusqu'à la fin.

Kingdom: Classic est disponible gratuitement sur l'Humble Store pendant une semaine, il faut être abonné à la newsletter pour le récupérer.