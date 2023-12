BON PLAN sur Steam : les jeux VR en solde !

Les Soldes d'Automne 2023 sont déjà terminées sur Steam, mais pas de panique, la plateforme de Valve enchaîne déjà avec une autre période de promotion. Les joueurs peuvent en effet découvrir le Festival Steam de la VR, qui permet de retrouver un tas de jeux en réalité virtuelle en promotion.

Valve profite de l'occasion pour rappeler que SteamVR est passé en version 2.0 il y a quelques semaines, mais surtout, il est désormais possible de jouer à des jeux SteamVR sur Meta Quest 2, 3 et Pro sans fil grâce à Steam Link. La firme explique tout cela sur son site officiel. Concernant les jeux en promotion pendant le Festival Steam de la VR, il y en a des tas, avec notamment Slime Rancher, SUPERHOT VR, Thief Simulator VR, The Last Clockwinder, War Dust VR, LOFI Katana, Unknightly, ShadowStorm, Drum Legend, Lethal VR, Soundart, Starway Fleet, Le Dernier Refuge, Axe Party VR, Super Death Game SHOW! VR, Zombie City ou encore Galactic Core: The Lost Fleet.

Toutes les offres sont à retrouver sur Steam, jusqu'au 11 décembre prochain. Le Meta Quest 3 est quant à lui vendu 549,99 € sur Amazon et la Fnac avec Asgard’s Wrath 2 offert.