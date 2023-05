BON PLAN sur Steam : le Festival des Sports lancé avec FIFA, NBA 2K, WWE 2K et des jeux VR en promotion

En début d'année, Valve avait dévoilé le calendrier des Soldes sur Steam pour 2023, avec des festivals, de petits évènements à thème. Et justement, la plateforme accueille cette semaine le Festival des Sports, mettant à l'honneur les jeux vidéo axés sur le sport, que ce soit l'arcade ou la simulation.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver un tas de titres en promotion, comme FIFA 23, Football Manager 2023, Steep, WWE 2K23, NBA 2K23, Undisputed, Hellish Quart, Golf It, Descenders, theHunter: Call of the Wild, Session, Golf with your Friends, Way of the Hunter, Tape to Tape ou encore ForeVR Pool VR à prix cassés. Au passage, un autocollant gratuit est à récupérer sur la page de l'évènement.

Le Festival des Sports va battre son plein sur Steam jusqu'au 22 mai prochain, 19h00. Vous pouvez également retrouver un tas de jeux en promotion sur Gamesplanet.