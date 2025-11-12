Call of Duty: Black Ops 7 détaille son mode Endgame et sa campagne coopérative

Call of Duty: Black Ops 7 sortira cette semaine sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le nouveau jeu de tir d'Activision, Treyarch et Raven Software proposera une campagne solo, plusieurs modes multijoueurs et le mode Zombies. En attendant la sortie dans deux petits jours, les studios font le point sur le mode Endgame et la campagne coopérative.

Voici ce qu'il faut savoir sur le mode Endgame et la campagne coopérative de Call of Duty: Black Ops 7 :

Résumé des épisodes précédents





Lorsque nous avons rencontré Raul Menendez pour la première fois dans Black Ops II, il était à la tête du cartel Menendez, un groupe de trafiquants d’armes qui avait capturé Frank Woods, l’un des héros emblématiques du tout premier Black Ops. Sauvé lors d’une opération risquée par Alex Mason, le protagoniste principal de Black Ops, Woods n’avait alors qu’un objectif : se venger. Mais cette vengeance allait avoir un coût élevé.

Après l’échec d’une mission de la CIA impliquant Woods et Mason, Josefina, la sœur de Menendez, trouve la mort, et Raul Menendez est présumé mort lui aussi.

Pourtant, des années plus tard, il tend un piège : Frank Woods tue Alex Mason sous de faux prétextes, avant que Menendez ne réapparaisse, bien vivant, au cœur de cette machination. Il tire alors dans les deux genoux de Woods, le laissant infirme à vie, condamné à souffrir pour ses actes.

Le temps passe, et Menendez crée Cordis Die, un mouvement politique qui utilise les réseaux sociaux pour propager sa propagande. Sous le pseudonyme Ulysses, il manipule l’opinion publique tout en orchestrant une seconde guerre froide, mêlant émeutes, instabilité économique et cyberattaques.

David Mason, fils d’Alex, reprend la traque avec l’aide de Frank Woods. Il parvient finalement à contrecarrer les plans de Menendez… du moins le croyait-il. Comme le montre la bande-annonce de Black Ops 7, Menendez est de retour. Cette fois, la Guilde, une multinationale technologique basée dans la cité méditerranéenne d’Avalon, semble s’opposer à lui en utilisant ses technologies de pointe pour « protéger » la population.

Mais David Mason n’est pas dupe. Méfiant face aux promesses de salut de la Guilde, il doit maintenant percer ses véritables intentions, aux côtés de son escouade JSOC d’élite composée de Mike Harper, Leilani « 50/50 » Tupuola et Eric Samuels. Parviendront-ils à démêler les motivations réelles derrière le retour de Menendez et l’ascension de la Guilde ? Alors que le monde replonge dans le chaos, David devra affronter des ennemis anciens… et nouveaux.

Une campagne coopérative inédite





Pour la première fois dans l’histoire de Call of Duty, la Campagne peut être vécue en solo ou en coop jusqu’à 4 joueurs. Plongez dans le récit intense de Black Ops 7 seul ou avec trois amis, dans la plus grande expérience Black Ops jamais conçue. Avec cette approche innovante, Treyarch et Raven Software redéfinissent la Campagne telle que vous la connaissez.

La diversité des missions sera au cœur de l’expérience, avec des opérations à haut risque menées à travers le monde, du Nicaragua à Los Angeles, en passant par Tokyo et jusque dans les recoins les plus sombres de l’esprit humain. Vous explorerez également Avalon, une cité tentaculaire dont les secrets auront un impact bien au-delà de la Campagne.

Endgame : missions, progression, loot… tout ce qu’il faut savoir





Une fois les 11 premières missions de la Campagne en coop terminées, vous débloquerez le mode Endgame, dans lequel la JSOC est envoyée en mission à Avalon pour démanteler les bastions de la Guilde et sécuriser des zones d’exposition contaminées par une toxine mystérieuse qui se répand dangereusement dans la ville.

Pensé pour 1 à 32 joueurs, répartis en escouades de quatre maximum, Endgame vous propulse dans des zones de plus en plus hostiles d’une immense carte. Vous y développerez des arbres de compétences uniques, ferez progresser votre niveau de combat, remplirez des missions, améliorerez la rareté de vos armes et pourrez-vous exfiltrer pour conserver vos précieuses améliorations.

Bonne nouvelle : la progression de votre opérateur et la montée de niveau des armes sont partagées avec le reste du jeu. Vous pourrez débloquer 90 camouflages uniques pour les armes disponibles au lancement, ainsi que des récompenses exclusives pour la campagne en coop. La coopération est essentielle : chaque joueur a un rôle à jouer pour espérer survivre à Avalon. Les escouades peuvent se séparer pour poursuivre leurs propres objectifs, ou s’unir pour affronter ensemble les combats les plus difficiles.

Le système C-Link C.O.M.B.A.T. OS débloque la personnalisation complète de votre équipement dans Endgame. À vous de choisir les outils adaptés pour atteindre votre but ultime : accéder aux zones d’exposition les plus dangereuses. Tout commence par la sélection de l’un des quatre emplacements d’opérateur, chacun représentant un parcours de puissance unique. Améliorez vos statistiques en jeu (santé, armure, vitesse, dégâts) en augmentant votre niveau de combat et en débloquant de nouvelles compétences.

Mais attention : la mort est synonyme de perte totale. Si vous tombez au combat, vous repartirez de zéro.

Chaque équipement Endgame comprend :

Une arme principale ;

Une arme de mêlée ;

Une arme de terrain récupérée lors d’un précédent match et exfiltrée ;

Un équipement tactique.

Vous pourrez également choisir une capacité majeure et une capacité mineure pour personnaliser votre style de jeu, ajouter de nouveaux mouvements ou outils puissants.

Une fois votre équipement prêt, déployez-vous à Avalon en wingsuit et explorez librement la carte à pied ou en véhicule. À travers la province, vous trouverez des établis permettant d’améliorer la rareté et les dégâts de vos armes.

Progression unifiée : tout ce que vous faites compte





L’une des nouveautés les plus appréciées de Call of Duty: Black Ops 7 est la progression unifiée : tous vos exploits, dans tous les modes de jeu, contribuent à votre progression globale. Que vous meniez des missions dans la Campagne en coop, affrontiez vos adversaires en Multijoueur, ou surviviez face aux morts-vivants dans le mode Zombies, chaque action rapporte de l’XP de niveau, y compris vos activités dans le mode Endgame.

Concrètement, cela signifie que vous gagnez de l’XP, faites progresser vos armes, débloquez des camouflages et avancez dans le Passe de combat, même en accomplissant des missions en coop ou des parties dans le mode Endgame. Tout ce que vous débloquez dans l’histoire vous suit dans les autres modes, pour une progression fluide, connectée et gratifiante.

La Campagne coop et le mode Endgame ne sont que deux des nombreuses nouveautés de Call of Duty: Black Ops 7. Le jeu proposera également une expérience Multijoueur de haut niveau, avec 16 cartes 6v6 électrisantes, deux cartes 20v20 dès le lancement et le retour du mode Zombies par manches, avec la plus grande carte jamais vue dans l’histoire de Black Ops.

