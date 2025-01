Call of Duty: Mobile débute 2025 avec la Saison 1 : Les ailes de la vengeance

Comme à chaque début d'année, Call of Duty: Mobile repart à zéro, ou plutôt à un. Activision dévoile aujourd'hui la Saison 1 de son jeu mobile free-to-play disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Les ailes de la vengeance, c'est son titre, célébrera le Nouvel An lunaire avec des modes jeux inédits et exclusifs.

Les joueurs de CoD: Mobile pourront se lancer dans des parties de Chase dans un environnement inspiré de l'Année du serpent, le mode Carnival Shootout demandera de viser dans le mille et le mode Tank Battleground permettra de prendre le contrôle de véhicules blindés pour des combats explosifs. Dans le Passe de Combat, nous retrouverons le fusil d'assaut XM4 et la compétence d'Opérateur Contrôle via le nouveau système de caches secrètes. Le QG des défis sera quant à lui remanié avec des récompenses à débloquer en jouant régulièrement, il sera ainsi possible d'obtenir la mythique AK117 - Lava Remix. Enfin, Sofia aura droit à une nouvelle apparence mythique et évolutive.

La Saison 1 : Les ailes de la vengeance sera lancée le 16 janvier 2025 dans Call of Duty: Mobile. Le titre est disponible gratuitement sur iOS et Android, vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.