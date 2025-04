CareerViewXR : quand la réalité virtuelle devient un outil d’avenir pour les jeunes

CareerViewXR est une plateforme immersive conçue pour aider les étudiants et les chercheurs d'emploi à découvrir divers métiers à travers des expériences en réalité virtuelle (VR) et des visites interactives à 360°. Développée par le studio Be More Colorful, basé à Fargo, Dakota du Nord, cette solution vise à rendre l'exploration professionnelle plus accessible, engageante et réaliste.



Fonctionnalités principales :

Visites interactives à 360° : Les utilisateurs peuvent explorer des environnements professionnels réels, tels que des hôpitaux, des ateliers ou des chantiers, à travers des vidéos immersives.

Compatibilité multiplateforme : Accessible via des navigateurs web sur ordinateurs, tablettes et smartphones, ainsi que sur des casques VR pour une immersion totale.

Catalogue diversifié : Plus de 75 expériences couvrant des secteurs tels que la santé, les métiers techniques, l'énergie et bien d'autres.

careerviewxr.bemorecolorful.com

Accessibilité : Des fonctionnalités adaptées pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques, incluant des options audio, vidéo et textuelles.

Initiatives et partenariats récents

Formation des éducateurs : Un cours de développement professionnel a été lancé pour former les enseignants à l'intégration de la VR dans l'orientation professionnelle.

Projet "XR for VR" : En collaboration avec Bismarck State College, CareerViewXR participe à un projet visant à améliorer l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, en leur permettant d'explorer des carrières dans la fabrication à travers des environnements immersifs.

Partenariats éducatifs : Des collaborations avec des institutions comme l'Université du Dakota du Nord ont été établies pour développer onze expériences VR axées sur les systèmes autonomes.

Utilisation en milieu éducatif

CareerViewXR est conçu pour être intégré facilement dans les salles de classe :

Accès simplifié : Les enseignants peuvent partager des expériences via des projecteurs ou des tableaux interactifs.

Flexibilité : Les étudiants peuvent explorer individuellement sur leurs propres appareils ou en groupe.

Adaptabilité : Des ressources sont disponibles pour intégrer les expériences dans divers programmes éducatifs.

Perspectives d'avenir

CareerViewXR continue d'étendre son catalogue et ses partenariats pour offrir des expériences toujours plus enrichissantes. L'objectif est de permettre à un maximum d'individus de découvrir des carrières potentielles, en surmontant les barrières géographiques, économiques ou physiques. Il serait d'ailleurs intéressant de voir arriver des projets de ce genre dans notre pays. Pour en savoir plus ou explorer les expériences disponibles, vous pouvez visiter le site officiel (en anglais).