BPM: Bullets per Minute, quand Doom devient un jeu de rythme explosif

La franchise Doom est connue pour ses séquences d'action haletantes et sa bande originale très metal, mais Awe Interactive a décidé de reprendre ce principe en le poussant à son paroxysme avec BPM: Bullets per Minute, un jeu de tir à la première personne très musical, mais aussi infernal.

BPM: Bullets per Minute met en scène une Valkyrie chargée d'affronter les créatures qui envahissent Asgard à l'aide d'armes et pouvoirs. Mais le titre d'Awe Interactive sera un rogue-like avec des donjons générés aléatoirement, et même si les développeurs parlent d'un jeu de rythme, BPM: Bullets per Minute est quand même un FPS explosif et bourrin dans la pure veine des Doom, avec des double sauts, des dashs et des rocket jumps. Le titre inclura sept ennemis majeurs avant d'arriver au boss final, chacun disposant d'une palette de mouvements uniques, obligeant le joueur à adapter sa manière de jouer.

BPM: Bullets per Minute n'a pas encore de date de sortie précise, mais Awe Interactive compte lancer son FPS rythmique dans le courant de l'été sur PC, puis cet hiver sur consoles, sans préciser lesquelles.