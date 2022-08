BPM: Bullets Per Minute, le FPS rythmique annoncé et daté sur Switch

Awe Interactive avait dévoilé il y a un peu plus de deux ans BPM: Bullets per Minute, un jeu de tir à la première personne nous mettant dans la peau d'une valkyrie affrontant des démons, dans une ambiance à la Doom et un gameplay inspiré des Quake et Unreal, mais aussi des jeux de rythme.

Un titre déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais Awe Interactive vient d'annoncer cette semaine une version Switch de BPM: Bullets per Minute. Une première bande-annonce nous montre déjà que les graphismes ont été revus à la baisse, mais les joueurs pourront s'amuser avec la visée au gyroscope, que ce soit avec la manette Pro ou les Joy-Con.

La date de sortie de BPM: Bullets per Minute est déjà fixée au 8 septembre 2022 sur Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.