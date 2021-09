BPM: Bullets per Minute : le FPS avec une Valkyrie déchaînée dévoile sa date de sortie sur consoles

L'été dernier, Awe Interactive lançait sur PC BPM: Bullets per Minute, un FPS nerveux et bourrin dans la lignée de la franchise Doom, qui suit une Valkyrie repoussant des hordes de créatures envahissant Asgard à l'aide de pouvoirs magiques et de grosses armes à feu. Et la version pour consoles n'a pas été oubliée.

Le label d'édition Playtonic Friends vient en effet d'annoncer que la date de sortie de BPM: Bullets per Minute est fixée au 5 octobre 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Le studio partage une nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu de tir, évidemment très explosive, il faudra rester aux aguets une fois le jeu lancé.

Le studio précise au passage que BPM: Bullets per Minute sera jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité, le titre tournera alors jusqu'àen 4K et à 60 fps sur ces consoles de nouvelle génération. Vous pouvez retrouver la bande originale sur Amazon.