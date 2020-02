Backbone : quand le raton laveur devient détective, le jeu d'aventure et d’enquête arrive

Non ici nous ne parlerons pas de ce voleur de Sly Cooper, mais d'un autre raton laveur bien plus honnête. Nous nous retrouvons donc la peau de Lotor, un détective vivant dans un monde anthropomorphe. À ses côtés, vous aurez pour but de résoudre des affaires, d'interroger des témoins, d'explorer le monde dangereux et intrigant qui vous entoure, et de vous frayer un chemin vers des endroits sûrs en utilisant des mécaniques de camouflage basées sur l'odeur.

Inspiré du genre film noir, Backbone vous plongera dans son atmosphère dystopique sombre, mais vous rappellera surement l’univers du jeu Blacksad de par ses nombreux points communs. Chaque animation est fabriquée à la main image par image, et les environnements sont modélisés d'après les vraies rues de Vancouver, en Colombie-Britannique. La combinaison époustouflante de pixel art en haute résolution et d'effets 3D comme l'éclairage dynamique, la pluie battante, le brouillard volumétrique et les néons donnent vie à la ville tentaculaire. La bande originale de doom jazz vous gardera à l'affût avec le voile enveloppant du bebop et des paysages sonores cinématographiques, où chaque son raconte une histoire.

Afin de mieux nous faire patienter jusqu'à la sortie du jeu, qui pour rappel est prévue pour début 2021. Une démo gratuite intitulée « Backbone: Prologue »,qui nous permet de suivre le protagoniste Howard Lotor à travers le premier acte, est maintenant disponible sur Steam.