CINEMA : Control, un scénariste de Rogue One aimerait adapter le jeu de Remedy

Control est un titre qui a réussi à marquer les joueurs, et c'est rassurant pour Remedy, studio finlandais connu pour Max Payne, Alan Wake et Quantum Break. Le titre est très cinématographique, et il inspire les scénaristes.

Lors d'une AMA sur Twitter, Gary Whitta a ainsi avoué que Control pourrait bien être adapté au cinéma, et qu'il aimerait écrire le script. Pour rappel, Gary Whitta est le co-scénariste de Rogue One: A Star Wars Story, d'After Earth et du Livre d'Eli, mais il a également participé à l'écriture des jeux The Walking Dead de Telltale ou encore de Prey (l'original de 2006). Le scénariste est donc très proche du milieu vidéoludique, il avait d'ailleurs exprimé il y a quelques jours sa volonté d'adapter Star Fox en film d'animation suite aux créations de Raf Grassetti.

Bon, vous l'aurez compris, Gary Whitta est bavard sur Twitter, mais chose intéressante, le responsable de la communication de Remedy a répondu au scénariste, ouvrant la porte à la discussion. Celle-ci s'est visiblement poursuivie en privé, et même s'il y a au final de faibles chances qu'un film sur Control se fasse, la volonté y est chez les scénaristes comme chez le développeur.

