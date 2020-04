CINEMA : Solo: A Star Wars Story, aucune suite prévue d'après le scénariste

Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, les fans de Star Wars ont eu droit à une nouvelle trilogie qui a divisé la communauté, mais également deux films un peu à part, Rogue One: A Star Wars Story en 2016 et Solo: A Star Wars Story en 2018. Ce dernier long-métrage est très décrié, et même s'il est loin d'être mauvais, les fans du célèbre contrebandier et de son ami Wookie en attendaient bien plus.

Évidemment, pas question d'avoir droit à une suite au cinéma, le film est loin d'être un succès commercial. Moins de 400 millions de dollars de recettes pour un budget de 275 millions de dollars, c'est un échec pour une société de production comme Disney, d'autant que Rogue One: A Star Wars Story avait dépassé le milliard de dollars avec une mise de départ de 200 millions de dollars. Mais avec le succès de la plateforme Disney+, qui arrivera enfin dans quelques jours en France pour rappel, les quelques spectateurs ayant apprécié Solo: A Star Wars Story espèrent revoir le jeune Han sous une autre forme, pourquoi pas dans une série. Le scénariste du film Jon Kasdan s'est exprimé sur Twitter :

Je ne pense pas que quiconque cherche à faire une suite à Solo pour le moment. Je pense qu'un projet, à ce stade, serait difficile à vendre, et le planning de Disney+ avec Star Wars est déjà assez rempli de séries que j'attends de voir avec impatience.

Au passage, Jon Kasdan rappelle qu'il a terminé son travail sur le scénario du cinquième Indiana Jones, dont le tournage aurait dû débuter dans les prochaines semaines (et qui a sans doute été reporté à cause du COVID-19). Mais pour du « Solo » dans Star Wars, il faudra se tourner vers les jeux EA Games.

