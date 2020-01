CINEMA : Sonic le film, un clip rétro pour Speed Me Up, le thème musical hip-hop avec Wiz Khalifa

Dès sa première bande-annonce décriée, Sonic, le film s'était approché de l'univers du hip-hop en utilisant Gangsta's Paradise comme bande-son.

Le genre musical aura visiblement une place importante autour du film, car la chanson thème a aussi été réalisée en collaboration avec des rappeurs de renom. Speed Me Up est mené par le légendaire Wiz Khalifa, qui s'occupe de la première partie et des refrains, accompagné par le non moins connu Ty Dolla Sign et les jeunes pousses Lil Yachty et Sueco the Child, qui ont chacun droit à leur couplet.

En résulte une musique presque aussi pop que hip-hop, mise en images par un clip mélangeant images du film et des passages rétro rappelant les débuts en 16 bits du hérisson bleu, dans lesquels les quatre artistes se retrouvent pixelisés aux côtés de Sonic. En toute logique, ce titre devrait résonner lors du générique de fin de Sonic, le film, dont la diffusion est prévue pour le 12 février 2020 dans les cinémas en France.

