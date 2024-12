Citizen Sleeper 2: Starward Vector dévoile sa date de sortie, l'attente sera courte !

Il y a deux ans, Jump Over The Age lançait Citizen Sleeper, un jeu de rôle cyberpunk qui a vite rencontré le succès qu'il méritait. Les joueurs français auront attendu deux ans pour avoir une traduction dans la langue de Molière, mais heureusement, la suite va pointer le bout de son nez bien plus vite.

Lors du PC Gaming Show: Most Wanted, le développeur Jump Over The Age et l'éditeur Fellow Traveller ont annoncé que la date de sortie de Citizen Sleeper 2: Starward Vector est fixée au 31 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ainsi que dans le Game Pass. Les fans n'auront à attendre qu'un peu moins de deux mois pour découvrir cette suite, dont voici une présentation :

Citizen Sleeper 2: Starward Vector vous emmènera vers d'autres cieux dans la peau d'un nouveau dormeur défectueux qui doit refaire sa vie dans les étoiles. Cette fois, vous disposerez d'un vaisseau (en piteux état) et d'un équipage que vous devrez tous deux diriger dans un système en crise. Dans ce nouveau jeu, je puiserai une fois encore dans la liberté et la souplesse des JdR papier, le côté aléatoire des dés et le facteur stress/progression des cadrans qui se remplissent lentement, avec en plus des nouveautés en matière d'idées, de personnages et de gameplay. Nous vous en dirons plus au cours de l'année, mais le meilleur moyen de ne rien rater est de vous abonner à la newsletter de Jump Over the Age], qui laisse d'ores et déjà filtrer d'étranges transmissions... Alors en route pour les étoiles, nous nous reverrons dans la ceinture. Vous êtes un dormeur, un androïde appartenant à une puissante firme, qui se cache dans la ceinture Starward aux confins du système d'Helion. Après une tentative désespérée pour fuir une vie de servitude en modifiant le code qui gère votre système, vous êtes en fuite avec un corps défectueux alors que votre tête est mise à prix et que vous n'avez aucun souvenir de votre passé.

Trouvez-vous un vaisseau par tous les moyens. Entretenez-le, améliorez-le et il pourra peut-être vous emmener loin de tout. Cela dit, vous n'y arriverez pas seul : il vous faudra un équipage et, si la ceinture regorge de gens en quête de travail, c'est aussi un véritable panier de crabes. Parviendrez-vous à maintenir la cohésion à bord de votre vaisseau en pleine crise ? Réussirez-vous à bâtir un refuge au beau milieu des étoiles ?

Le système d'Helion est en pleine crise : deux firmes majeures se livrent une véritable vendetta qui touche tout et tout le monde, jusqu'à la ceinture Starward. Des groupes de réfugiés, des épaves de vaisseaux de guerre et d'étranges technologies s'échouent régulièrement aux abords de la ceinture. Parcourez cet environnement changeant, acceptez des contrats, faites-vous payer et réussissez à survivre un cycle de plus.

Citizen Sleeper utilise des systèmes s'inspirant des JdR papier pour créer une expérience de jeu unique dirigée par le joueur. À chaque cycle, vous lancez plusieurs dés qui vous servent à effectuer des actions. Plus la valeur d'un dé est élevée, meilleures sont vos chances de réussite. Ce système primé et salué par la critique est de retour dans Citizen Sleeper 2: Starward Vector avec de toutes nouvelles fonctionnalités offrant davantage de profondeur, de complexité et de défis.

En attendant la sortie de Citizen Sleeper 2: Starward Vector, vous pouvez acheter le premier volet à partir de 16,79 € sur Amazon, Fnac et GOG.com.