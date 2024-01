Cet incontournable RPG narratif cyberpunk bientôt traduit en français !

Jump Over The Age et Fellow Traveler ont lancé en 2022 Citizen Sleeper, un jeu de rôle narratif dans un monde futuriste cyberpunk qui a rapidement séduit les joueurs et la critique. Nommé aux Game Awards, aux BAFTA Games Awards ou encore aux IGF Awards, le titre a 94 % d'avis positifs sur Steam, mais il peut rebuter.

Eh oui, Citizen Sleeper n'est pour l'instant qu'en anglais, ce qui est parfois dérangeant pour les joueurs qui ont du mal avec la langue de Shakespeare, surtout pour un jeu narratif avec autant de texte. Mais, bonne nouvelle, voilà que les studios annoncent une traduction en français de Citizen Sleeper, qui sera lancée gratuitement le 1er février prochain sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et dans le Game Pass. Le jeu sera également traduit en japonais et en chinois simplifié, un travail colossal comme l'explique Gareth Damian Martin, créateur du titre :

Le processus de traduction du jeu dans une nouvelle langue a toujours représenté un effort considérable pour une langue, et cette fois, nous en avons ajouté trois. Avec les trois DLC, nous avions maintenant près de 180 000 mots à traduire, et au-delà de la quantité de travail que cela représente, nous avions besoin d’une équipe de localisation expérimentée qui comprenait et pouvait retranscrire les subtilités et les nuances du jeu. Je suis très satisfait du résultat final et impatient de voir un nouveau public découvrir la vie sur l’Œil d’Erlin.

Que les puristes se rassurent, la traduction a été assurée par Eric Holweck, Bérangère Holweck, Jonathan Pierre, Pierre Quelquejeu et Samantha Germaneau de chez RiotLoc, qui ont déjà traduit Baldur's Gate 3. Côté scénario, Citizen Sleeper suit un dormeur, une conscience humaine dans un corps artificielle, traquée par son ancienne corporation. Le jeu narratif nous emmène sur une station spatiale en ruine, l'Œil d'Erlin, avec des milliers d'habitants tentant de survivre en marge d'une société capitaliste. Les joueurs devront se créer des amitiés, gagner leur vie et aider des factions.

En attendant l'arrivée de la traduction française de Citizen Sleeper, vous pouvez déjà retrouver le jeu à partir de 8,39 € sur Gamesplanet et GOG.com.