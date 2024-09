Graft : les développeurs de Shadowrun de retour avec un nouvel RPG cyberpunk

Le studio Harebrained est connu pour l'excellente trilogie de jeux de rôle Shadowrun, mais également pour Battletech, Necropolis ou encore The Lamplighters League. Tous ces titres étaient édités par Parradox Interactive, mais Harebrained a décidé de voler de ses propres ailes en indépendant et dévoile son prochain jeu.

Le studio dévoile la première bande-annonce de Graft, un RPG teinté d'horreur et de cyberpunk qui nous emmènera sur l'Arche, une station spatiale à l'agonie. Voici une présentation de Graft :

Il existe une vieille histoire, si vieille qu'elle l'était déjà lors de la construction de l'Arche. Le navire délabré du héros Thésée est remplacé, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien des pièces d'origine. S'agit-il toujours du même navire ?

Graft allie survival horror haletant et expérience dark RPG dans une nouvelle aventure palpitante signée par les développeurs de Battletech et de la Trilogie Shadowrun. Explorez un monde à l’agonie hanté par des personnages fascinants et des monstres cauchemardesques, et plongez dans les mystères de l'Arche. Arrachez des morceaux de vos ennemis pour vous transformer en une entité nouvelle, capable de survivre aux horreurs qui rôdent autour de vous. Chaque greffon renferme une partie de l'identité de son ancien propriétaire, affectant bien plus que votre simple apparence physique.

Vous êtes le navire de Thésée. Qui, ou que, deviendrez-vous lorsque vous aurez réussi à vous échapper ?

Horreur post-cyberpunk

L’Arche se meurt. Vous devez vous échapper.

Jadis suspendue dans le ciel comme une lune ornée de joyaux, cette station de la taille d'un continent grouillait d’habitants biomécaniquement améliorés, travaillant tous à l’accomplissement d'un objectif plus grand, perdu avec le temps. Les corps étaient remplaçables, la résurrection supposée.

Aujourd'hui, votre ville – l'une des dernières – est tombée, engloutie par les ténèbres envahissantes de la station agonisante. Au-delà de ses murs, vous vous retrouvez dans la superstructure délabrée de l'Arche, où l'énergie et la lumière sont des ressources précieuses.

Mais les ténèbres ne sont pas désertes, contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord.

Plongez dans un monde envoûtant

L'Arche regorge de merveilles puissantes et inquiétantes, que vous pourrez extraire si vous parvenez à survivre assez longtemps. Maîtrisez des technologies oubliées et dévoilez des secrets en traversant gouffres béants, labyrinthes capables de se répliquer et catacombes technologiques en quête d'une issue.

Une expérience dark RPG

Vous n'êtes pas l’unique survivant dans cet environnement désolé. Nouez des alliances fragiles et développez des relations plus profondes. Bien sûr, tout survivant, y compris vous-même, est probablement dangereux et perfide. Les choix que vous ferez façonneront votre aventure et détermineront le sort de ceux que vous rencontrerez.

Des combats éprouvants de type survival horror

Des sujets d’expériences sauvages, d'étranges abominations et des agents impitoyables d'une IA folle vous traquent. Utilisez les outils de votre arsenal en constante évolution pour affronter ces horreurs dans une nouvelle version viscérale des combats classiques de survival horror. Vous devrez choisir vos batailles et gérer vos ressources avec soin afin de sortir vivant de l'Arche.

Survivre en vous transformant

Votre corps en constante mutation est votre arme la plus puissante. Améliorez-le avec des greffes et développez vos capacités selon vos propres stratégies. Chaque greffon que vous arrachez à un ennemi mort au combat ou que vous trouvez caché dans les recoins de l'Arche est un outil mortel de plus dans votre arsenal en pleine expansion.

Mais il y a un hic : chaque greffon renferme un petit morceau de son ancien propriétaire... et maintenant, ils font tous partie de vous.

Une métamorphose de soi

À chaque greffe, d'étranges envies et des souvenirs à demi effacés envahissent votre organisme : le souffle chaud d'un amant que vous n'avez jamais touché, de soudaines pulsions cruelles et sadiques ou la monotonie d'un confinement interminable.

Vous devez choisir ce que chacun de ces fragments signifie pour vous et vivre avec les conséquences de chaque décision.

Qui, ou que, deviendrez-vous lorsque vous aurez réussi à vous échapper ?