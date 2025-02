iicon : les organisateurs de l'E3 de retour avec un nouvel évènement

Pendant près de 20 ans, l'ESA (Entertainment Software Association) a organisé l'E3, un salon dédié aux jeux vidéo qui était l'occasion pour les constructeurs et éditeurs de présenter leurs futurs titres à la presse spécialisée, mais également aux joueurs, d'abord via des conférences puis en ouvrant les portes du salon au public. Malheureusement, le COVID-19 et le Summer Game Fest de Geoff Keighley ont eu raison de l'Electronic Entertainment Expo, officiellement mort et enterré.

L'ESA est de retour cette semaine et dévoile l'Interactive Innovation Conference, ou iicon, « un événement unique en son genre conçu pour connecter des visionnaires, des leaders d'opinion et des innovateurs de tous les secteurs afin d'exploiter la puissance du divertissement interactif ». L'évènement se tiendra du 27 au 30 avril 2026 à Las Vegas et la plupart des joueurs vont sans doute suivre ça de loin, du coin de l'œil, tant l'iicon semble surtout s'adresser aux professionnels. L'ESA détaille :

Les participants auront un accès exclusif à des discours visionnaires, à des discussions et ateliers captivants et à des opportunités de réseautage d'élite avec des dirigeants qui façonnent l'avenir du divertissement, des affaires et de la technologie. iicon promet de rassembler un large éventail de secteurs qui convergent avec le divertissement interactif, notamment le cinéma, la télévision et la musique, ainsi que les sports, la santé, l'éducation, la finance et bien plus encore.

Les participants pourront échanger avec des personnalités du secteur, notamment des dirigeants d'Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo of America, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft et Warner Bros. Games. Alors que l'industrie mondiale du jeu vidéo devrait dépasser les 300 milliards de dollars de revenus prévus d'ici 2027, iicon sera le sommet par excellence pour découvrir de nouvelles opportunités alimentées par l'industrie et sa technologie.

Les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises de l'industrie du jeu vidéo ont exprimé leur enthousiasme à l'égard d'iicon, qu'ils considèrent comme une opportunité clé pour stimuler l'innovation et favoriser la collaboration entre les secteurs.