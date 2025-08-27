Clair Obscur: Expedition 33 n'est que le début, une excellente nouvelle pour la franchise

Expedition 33, le début de Clair Obscur ?





Si vous avez terminé Clair Obscur: Expedition 33, vous vous en doutez, il y a matière à écrire tout un tas d'histoires dans cet univers. Sandfall Interactive a rencontré un énorme succès critique, mais aussi commercial, avec son premier jeu de rôle, mais les fans en veulent déjà davantage.

La franchise Clair Obscur loin d'être terminée





Tout récemment, le directeur créatif et CEO du studio Guillaume Broche s'est entretenu avec le vidéaste MrMattyPlays afin de discuter du jeu, de Sandfall Interactive, de sa gestion du succès et d'un tas d'autres sujets. Il évoque ainsi la franchise Clair Obscur :

Clair Obscur est le nom de la franchise. Expedition 33 est l'une des histoires que nous souhaitons raconter dans cette franchise. Il est encore trop tôt pour en annoncer précisément le contenu et le concept, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur.

Une saga Clair Obscur à la Final Fantasy ?





Sans surprise, Sandfall Interactive va donc poursuivre la franchise Clair Obscur, reste à savoir sous quelle forme. MrMattyPlays rappelle que le jeu est très inspiré des Final Fantasy, des RPG signés Square Enix qui n'ont quasiment aucun lien entre eux. Clair Obscur sera-t-elle elle aussi une saga d'anthologie ? Il est trop tôt pour le savoir, mais Guillaume Broche explique qu'il essaye d'oublier ses précédentes œuvres lorsqu'il écrit des suites.

Pour rappel, Sandfall Interactive avait évoqué la possibilité d'un portage de Clair Obscur: Expedition 33 sur Nintendo Switch 2, mais rien n'a été confirmé pour le moment. Si vous n'avez pas encore Clair Obscur: Expedition 33, il est disponible à 49,99 € sur Cdiscount et Leclerc.