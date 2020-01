Code Shifter : un jeu d'action rétro avec des personnages connus annoncé par Arc System Works

Arc System Works vient de dévoiler aujourd'hui Code Shifter, un jeu d'action rétro en 2D qui regroupe plusieurs personnages issus des franchises du studio. Voici une première bande-annonce :

Code Shifter permettra ainsi de retrouver des personnages tirés des jeux de combat Guilty Gear, BlazBlue et River City, ce dernier lorgnant plutôt vers le beat'em all. Mais dans Code Shifter, il s'agira de parcourir des niveaux en 2D en alternant entre une centaine de personnages, dont 30 à débloquer, pour s'adapter aux environnements et aux ennemis. Un mode Colorful Fighters fera quant à lui la part belle au multijoueur, quatre joueurs s'affrontant dans un mini-jeu, tandis que le mode Ex Stages sera là pour affronter des personnages contrôlés par l'IA afin de débloquer les combattants jouables.

Concernant l'histoire, eh bien, Code Shifter nous emmènera dans les studios d'Awesome Rainnbow, un développeur qui doit livrer la version finale de son jeu, mais qui fait face à de nombreux bugs au dernier moment. Stella, une développeuse, crée le programme de débogage Code Shifter, et grâce à son avatar Sera, peut plus aisément dénicher les problèmes.

La date de sortie de Code Shifter est déjà fixée au 30 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, du moins au Japon, contre 2 000 ¥ (environ 16 €). Rassurez-vous, le titre sera jouable en anglais et Arc System Works promet une version occidentale « prochainement ».