Comment Steam a ruiné la sortie de ce jeu indé français

Planet Centauri, le petit jeu français aux grandes ambitions





Connaissez-vous Planet Centauri ? Il s'agit d'un jeu indépendant développé par le studio français Permadeath et sorti en 2016 en Early Access sur Steam. Le titre mélange les codes de Terraria, Starbound et Pokémon avec des créatures extraterrestres, un village et de l'exploration de donjons. Un titre qui avait tout pour réussir, il s'est vendu à 103 400 exemplaires pendant sa période d'accès anticipé, qui a duré huit ans. Mais la suite de l'aventure ne s'est pas passée comme prévu pour Permadeath.

Des ventes ridicules après la sortie en 1.0





Sur Steam, de nombreux joueurs n'apprécient pas vraiment le système d'Early Access, préférant mettre un jeu intéressant dans leur liste de souhaits en attendant la sortie officielle en 1.0. Planet Centauri s'est ainsi retrouvé dans la liste de 138 675 utilisateurs de Steam, Permadeath s'attendait à ce que les ventes grimpent en flèche en décembre 2024 après le passage en 1.0, mais... Planet Centauri s'est vendu à 581 exemplaires en cinq jours. Un échec total. Sur Reddit, Laurent Lechat explique cette mésaventure, expliquant :

Le jeu n'est même pas apparu en page 2, on était invisibles, la sortie a été un bide total. Et on n'a jamais compris pourquoi, jusqu'à aujourd'hui.

La sortie ruinée par un bug de Steam





Alors, que s'est-il passé ? Eh bien le développeur français a reçu tout récemment un e-mail de la part de Steam. La plateforme de Valve signale à Permadeath un bug extrêmement rare, qui a malheureusement touché Planet Centauri :

Bonjour, nous avons trouvé un bug qui a impacté un très petit nombre de sorties de jeux (moins de 100 depuis 2015) où les notifications par e-mail de la liste de souhaits pour le lancement d'un jeu n'ont pas été envoyées. Malheureusement, votre jeu Planet Centauri était parmi ceux-là. Nous voulons que cette fonctionnalité marche pour tous les jeux et nous vous invitons à une Offre du Jour pour aider à compenser la visibilité perdue le jour de votre lancement.

« J'ai même plus la force d'être en colère »





Oui, les joueurs qui avaient Planet Centauri dans leur liste de souhaits n'ont pas été informés de la sortie du jeu en décembre 2024, invisibilisant totalement le titre. Pour s'excuser de ce bug, Steam a simplement mis en avant Planet Centauri pendant 24 heures, ce qui n'était clairement pas suffisant aux yeux de Laurent Lechat. Le développeur français rajoute :

C'est incroyable de gagner au loto comme ça : 100 jeux impactés en 10 ans sur les 86 000 jeux sur Steam. Et pour vous récompenser, on vous donne 24 heures de visibilité (ce qui n'a rien de spécial, il y a 6 créneaux disponibles pour cette visibilité tous les jours de l'année pour diverses invitations Steam). J'ai même plus la force d'être en colère. On était tellement frustrés, dégoûtés et dans la confusion totale. Maintenant on sait, on comprend mieux, c'est injuste, et on ne peut rien changer. On a commencé un deuxième projet parce que c'est financièrement impossible de continuer à patcher notre jeu, et on avance, parce que c'est la seule chose à faire.

Permadeath a donc abandonné Planet Centauri, préférant désormais se focaliser sur un nouveau jeu. Autant dire que le petit studio français va longtemps se souvenir de cette mésaventure avec Steam, qui a totalement ruiné la sortie de son titre.