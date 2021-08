I Expect You To Die 2 : date de sortie et nouvelle vidéo de gameplay commentée pour un jeu qui aura réponse à tout

C'est justement ce dont parle Charlie Amis, directeur de projet pour I Expect You To Die 2 : The Spy and the Liar, à travers une séquence de gameplay commentée de cinq minutes, sur UploadVR. Dans ce nouveau niveau, nous incarnons un espion infiltré en majordome dans une cave à vin lors d'une soirée exclusive, ayant pour mission d'envoyer deux verres de vin par un petit monte-charge. Jusque-là, rien de bien excitant. Mais que se passerait-il si pour nous amuser un peu ou pour expérimenter une solution, nous décidions d'expédier à la place une chaussure (avouez, vous y avez aussi pensé), des verres de champagne, un mauvais cru ou encore un supplément fromage ?



Eh bien, c'est ici que I Expect You To Die 2 brille, puisque les développeurs ont travaillé à faire en sorte que chacune de nos interactions étranges ou choses à laquelle nous penserons, ne restent pas sans réponse. Ils se sont donc mis à la place des joueurs parfois créatifs, ou tout simplement comiques que nous sommes, et se sont amusés à écrire de nouvelles lignes de dialogues pour chacune de nos bêtises ou erreurs, toujours avec cet humour so british. L'immersion et la cohérence de l'univers s'en retrouvent donc renforcés, tout comme le plaisir de jeu. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, votre mission (si vous l'acceptez) commencera le 24 août sur SteamVR, Playstation VR, Oculus Quest et Oculus Rift.



