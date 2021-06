I Expect You To Die 2 : l'espion qui est en vous reprend du service cet été

Dans I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar, vous reprenez du service en tant qu'agent secret d'élite pour déjouer la tentative de domination du monde de Zoraxis. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de récupérer des informations vitales pour le compte de l'Agence et déjouer les plans machiavéliques du Dr Zor.

Dans ce jeu de réflexion mixant puzzle-game et escape-game, vous devrez vous creuser les méninges et utiliser le décor et les ressources à votre disposition pour sortir vivant de chaque opération. Vous vous retrouverez bien entendu dans des situations toutes plus embarrassantes ou inconfortables les unes que les autres, le savoir-faire de Shell Games devrait à coup sûr faire mouche une fois de plus. Le studio annonce également avoir donné une orientation plus profonde à l'histoire, dans laquelle nous serons amenés à rencontrer d'autres personnages aussi peu recommandables que le Dr Zor.



Sous votre talon, vous trouverez un stylo explosif vous permettant d'entourer la période estivale, correspondant à la sortie du titre... Ne vous trompez pas de bouton... Fin de transmission.

I Expect You To Die 2 est annoncé sur Steam, Playstation VR, Oculus Quest et Oculus Rift. Si vous vous sentez l'âme d'un espion et que vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.