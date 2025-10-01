Contraband, c'est fini, Avalanche Studios confirme de mauvaises nouvelles

En juillet dernier, Microsoft a annoncé des licenciements, des annulations et même des fermetures de studios. Cependant, le constructeur n'avait pas évoqué le cas de Contraband, un jeu développé par Avalanche Studios et donc édité par Xbox Game Studios. La seule et unique bande-annonce avait été retirée et, quelques semaines plus tard, le développeur annonçait l'arrêt du projet, sans pour autant confirmer son annulation définitive.

Avalanche Liverpool ferme ses portes





Mais, comme il fallait s'en douter, les choses vont mal pour Avalanche Studios. Le développeur a pris la parole sur son site officiel afin d'annoncer la fermeture de son studio à Liverpool, le licenciement de l'intégralité des développeurs basés en Angleterre, mais également des licenciements dans ses studios à Malmö et Stockholm. Pour rappel, Avalanche Studios avait déjà fermé ses studios à New York et Montréal l'année dernière.

La restructuration de la dernière chance ?





Avalanche Studios veut ainsi réduire sa main-d'œuvre et restructurer ses équipes « pour répondre aux besoins de (ses) jeux ». Avec cette annonce, il semble clair que Contraband ne verra jamais le jour, mais le studio va avoir du mal à se relever. Avalanche Studios s'est taillé une belle réputation avec les Just Cause, il a également développé les sympathiques Mad Max et RAGE 2, avant de se louper sur Generation Zero et Second Extinction, retiré de la vente avant même la fin de son Early Access.

