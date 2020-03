Crash Team Racing Nitro Fueled : un DLC gratuit et plein de nouveaux contenus pour la fin des Grands Prix

La communauté Crash Team Racing Nitro Fueled a pu s'amuser pendant des mois grâce aux Grands Prix. Ce système de contenu saisonnier permettait régulièrement de profiter de circuits gratuits et surtout personnages, karts et éléments cosmétiques à débloquer pour toujours plus de fun.

Bande-annonce récapitulative du contenu des Grands Prix

Toutes les bonnes choses ont une fin, et Beenox a décidé d'arrêter les festivités avec le Grand Prix de Gasmoxia. Déjà, pour fêter la fin de cette ère, les joueurs peuvent récupérer gratuitement un Beenox Pack avec une nouvelle mise à jour. Il donne accès à Geary et Crunch si vous ne les aviez pas débloqués, des skins spéciales pour Crash, Cortex et les deux compères précédemment cités, ainsi qu'un kart, un habillage, un sticker et des roues rappelant le studio de développement.

Les développeurs ont aussi fait le point sur ce à quoi allait ressembler le système de récompenses après les Grand Prix. Une nouvelle série de Défis Wumpa sera proposée de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle avec des pièces à la clé, la Chasse aux Fantômes restera ouverte sur le circuit Nina's Nightmare pour compléter les objectifs spécifiques qui lui sont associés, et le mode Chasse au Wumpa d'Or va subsister. Le mode Contre-la-Montre a été revisité avec les temps des développeurs à battre pour remporter des Roues Légendaires, les temps d'Oxide à compléter pour gagner le Kart Champion si vous ne l'avez pas eu lors des Grand Prix, et les temps de Velo à dépasser pour glaner une skin pour ce fameux kart. Si vous avez déjà fait mieux qu'eux, le contenu sera déverrouillé instantanément.

Du contenu inédit à acheter a enfin été ajouté à l'Arrêt aux Stand, dont trois nouveaux personnages (Lab Assistant, Baby Cortex et Baby N. Tropy), deux nouveaux karts (Neon Hawki et Nitro GT), une sélection de nouvelles skins légendaires, des items de personnalisation de kart et plus encore. Vous pourrez même y retrouver à tour de rôle les objets à collection des huit saisons passées, ainsi qu'une version inédite de Rilla Roo appelée Fixed Rilla Roo, suite à la grogne des joueurs quant à sa forme initiale. Et il y a enfin un personnage jouable inattendu à débloquer : Iron Checkpoint Crate, la caisse avec le point d'interrogation, à obtenir en découvrant toutes ses congénères dans les niveaux.

Oui, les adeptes de Crash Team Racing Nitro Fueled ont encore fort à faire pour obtenir tout le contenu du jeu.