Crash Team Racing Nitro-Fueled s'envole vers une autre galaxie avec l'ultime Grand Prix de Gasmoxia

Comme nous l'évoquions ce week-end, Crash Team Racing Nitro-Fueled va accueillir son ultime Grand Prix, dont les détails viennent de nous être donnés, qui ne marquera pas pour autant la fin des nouveautés, Beenox ayant encore du contenu en réserve.

Succédant au Grand Prix de la Rouille, celui de Gasmoxia va emmener nos pilotes dans l'espace, le vil Nitros Oxide ayant défié Crash et ses amis directement sur sa planète. Pour l'occasion, nous pourrons découvrir la piste inédite de Drive Dangereux (Drive-Thru Danger en VO), décrite comme la plus technique jusqu'à présent, où s'affrontent deux chaînes de fast-food rivales sponsorisant la CTR TV (Nuclear Pizza et Toxic Burger) et la dose habituelle de contenus inédits détaillés par l'éditeur, dont le personnage inédit qu'est l'Empereur Velo XXVII :

NOUVEAU CIRCUIT : Êtes-vous prêts pour le dernier défi d'Oxide, le circuit le plus technique jamais créé dans Crash Team Racing ? Osez prendre des risques au volant ! Déconseillé si vous êtes cardiaque, ce circuit se situe bien au-dessus de l'horizon de la planète natale d'Oxide, Gasmoxia, et oppose les joueurs au milieu d'une guerre entre les deux plus grosses chaînes de fast-food de la planète – Nuclear Pizza et Toxic Burger. Aux confins de l'espace, elle est remplie de virages et pour les plus courageux de raccourcis risqués. L'oeil omniprésent de ces géants industriels plane au-dessus de la tête des coureurs alors qu'ils luttent pour vaincre le circuit (et les autres concurrents) et s'échapper de cette dystopie toxique !

NOUVEAU PERSONNAGE : Comme si la présence d'Oxide n'était pas suffisante, il a enrôlé l'autoproclamé souverain de la Galaxie, L'Empereur Velo XXVII, pour l'aider ! Débloquez ce sournois nouveau personnage grâce à votre jauge Nitro.

NOUVEAU CONTRE LA MONTRE : Velo XXVII ne fait pas qu'une apparition cette saison, il lance un tout nouveau challenge de contre-la-montre ! Testez votre rapidité en battant les temps incroyablement rapides de Velo sur chaque circuit de Nitro Fueled.

NOUVEAUX KARTS : Votre véhicule intergalactique vous attend ! Débloquez trois nouveaux karts planants cette saison : le Void Manta, le Velo Chopper et le Vaisseau Galactique Rétro.

OBJETS DE L'ARRÊT AUX STANDS : Quitte à être à Gasmoxia, faites comme les Gasmoxiens ! Copiez leur style avec une vaste gamme de nouveaux objets de l'arrêt aux stands pour personnaliser votre kart dans le thème spatial de la planète.

RÉCOMPENSES : Terminez dans le top 5 % du classement Grand Prix et remportez le Kart Champion et l'autocollant « signature » de Gasmoxia !

Vous pourrez prendre part au Grand Prix de Gasmoxia à partir de demain, jeudi 20 février 2020, à 16h00 et ce jusqu'au 22 mars.

Lire aussi : TEST de Crash Team Racing Nitro-Fueled : le remake tant espéré des fans