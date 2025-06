Crash Team Racing Nitro-Fueled est un énorme succès, un nouveau chiffre de ventes dévoilé

Il y a quelques années, Activision a remis sur le devant de la scène de vieux jeux datant de la première PlayStation, avec Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy puis Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Alors que l'éditeur s'apprête à lancer Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, il dévoile un chiffre de ventes d'un précédent titre.

Activision annonce que Crash Team Racing Nitro-Fueled s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch 1. Le titre a pour rappel été développé par Beenox, qui a publié des mises à jour pendant près un an, il se contente désormais d'épauler d'autres studios sur la franchise Call of Duty, tout comme Toys for Bob...

Malgré ce succès commercial, Crash Team Racing Nitro-Fueled n'a jamais eu droit à une version PC, vous pouvez retrouver le jeu de course sur consoles à partir de 34,49 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

