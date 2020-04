Crash Team Racing Nitro-Fueled : le jeu de course bientôt sur PC ?

Remake du jeu de course qui avait fait sensation sur PlayStation à la fin des années 90, Crash Team Racing Nitro-Fueled fait le bonheur des possesseurs de PS4, Xbox One et Switch depuis l'été dernier. Mais les joueurs sur PC n'ont pas encore pris le départ, Activision n'ayant officiellement pas prévu de version pour ordinateurs de son jeu.

Sauf que le site officiel Activision Support affiche une donnée intéressante depuis quelques heures. Parmi les services en ligne supportés par Crash Team Racing Nitro-Fueled, nous retrouvons les PlayStation 4, Xbox One et... Windows ! Non, la version Switch n'est pas listée ici, mais bien celle pour PC. En cliquant dessus, nous arrivons sur une page indiquant que les services en ligne des PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch fonctionnement bien, alors, simple erreur dans le mot ou mise à jour un peu trop hâtive du site ?

Pour rappel, Activision a déjà ressuscité le marsupial avec Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, d'abord exclusif à la PS4 avant d'arriver sur Xbox One, Switch et PC par la suite. Même chose concernant le dragon violet, Spyro Reignited Trilogy étant sorti sur PS4 et Xbox One puis quelques mois plus tard sur PC et Switch. Rien d'illogique donc à voir arriver Crash Team Racing Nitro-Fueled sur ordinateurs dans les prochains mois, même si l'ultime Grand Prix a eu lieu en début d'année.

