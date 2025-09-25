Crimson Desert : Pearl Abyss dévoile la date de sortie et les éditions Collector, Deluxe et Standard

Le voile est enfin levé : lors du State of Play, Pearl Abyss a confirmé que Crimson Desert, son ambitieux jeu d’action-aventure en monde ouvert, sortira dans le monde entier le 19 mars 2026. Après de longs mois d’attente et de spéculations, les joueurs ont désormais une date à cocher dans leur calendrier, et peuvent dès aujourd’hui précommander le jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Mac.

Pour accompagner cette annonce, le studio a détaillé les différentes éditions. La plus prestigieuse, l’Édition Collector (279,99 €), est pensée comme un véritable objet de collection. On y trouve un diorama imposant de 43 cm mettant en scène Kliff face à l’Étoile Dorée, un SteelBook exclusif, une carte en tissu de Pywel, une lettre personnelle de l’équipe, ainsi qu’une série de goodies allant de la broche Greymane à trois écussons et cartes photo de personnages. Côté numérique, les bonus ne sont pas en reste avec des armes et équipements inédits regroupés dans les packs Ultime et Deluxe, sans oublier un bouclier offert en bonus de précommande et une armure exclusive pour les joueurs PlayStation 5.

L’Édition Deluxe (89,99 €), disponible aussi bien en numérique qu’en physique, reprend une partie de ces éléments, notamment un SteelBook, une carte et plusieurs petits objets de collection. Elle inclut également du contenu bonus en jeu, avec un bouclier, une armure et des équipements supplémentaires, en plus des avantages de précommande.

Enfin, l’Édition Standard (69,99 €) se concentre sur l’essentiel : le jeu complet, accompagné tout de même de deux bonus, dont l’armure Grotevant réservée à la PS5.

Avec ces différentes éditions, Pearl Abyss cherche clairement à marquer les esprits et à faire de Crimson Desert un événement marquant de 2026. Entre exploration, combats dynamiques et narration épique, le titre s’annonce comme une aventure de grande ampleur dans l’univers de .