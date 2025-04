Cyan Worlds : le développeur des Myst licencie une grosse partie de son équipe

Les licenciements se poursuivent dans l'industrie vidéoludique et ils touchent même les studios historiques. Fondé en 1987 par les frères Miller, Cyan Worlds est surtout connu pour la franchise Myst, des jeux d'aventure et de réflexion en point and click cultes. Ces dernières années, le studio s'est diversifié avec Obduction et Firmament... qui reprennent le gameplay des Myst, mais dans de nouveaux univers. Pas question de changer une équipe qui gagne.

Sauf que l'équipe ne gagne plus tant que ça, justement. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Cyan Worlds annonce qu'il licencie la moitié de ses employés, soit une douzaine de membres. Une annonce peu surprenant pour l'équipe, le développeur déclare :

Aujourd’hui, nous souhaitons vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Malgré tous nos efforts pour l’éviter, Cyan a pris la décision difficile de réduire ses effectifs - ce qui a entraîné le licenciement de douze personnes talentueuses, soit environ la moitié de l’effectif de l’équipe - fin mars. La conjoncture économique nous place dans une situation délicate : nous devons peser la santé future de notre studio face aux réalités du développement de jeux vidéo en 2025. Tout au long de l’année écoulée, nous avons fait preuve d’une transparence absolue envers toute l’équipe Cyan quant à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons et aux dangers qui nous attendent. Si l’annonce de ce licenciement n’a pas été une surprise pour l’équipe, elle a été (et reste) profondément attristante pour nous tous. Bien que nous ayons fait de notre mieux pour faciliter le départ des personnes concernées par des indemnités, nous implorons tous nos collègues développeurs à la recherche de talents de haut niveau de nous contacter. Pour l'instant, notre priorité absolue est d'obtenir le financement de notre prochain projet et de stabiliser le studio. Nous existons depuis très longtemps et avons déjà traversé des périodes difficiles. Nous espérons sincèrement continuer à exister et à offrir les expériences que seul Cyan peut offrir. Comme toujours, nous sommes reconnaissants pour tout l'amour et le soutien de notre formidable communauté de joueurs. Sincèrement, la direction de Cyan

Cyan Worlds continue de capitaliser sur sa franchise Myst, il a lancé l'année dernière un remake de Riven, sous Unreal Engine et avec une compatibilité VR. Le studio a également publié il y a une dizaine de jours The Age of Rime, un gros contenu additionnel pour le remake de Myst. Une extension totalement gratuite pour les joueurs, ce qui n'aide évidemment pas à renflouer les caisses, d'autant que Firmament bénéficie lui aussi régulièrement de mises à jour gratuites pour améliorer l'expérience.

Si ces jeux d'aventure vous intéressent, Myst & Riven: The Definitive Collection est disponible à 53,59 € sur GOG.com.