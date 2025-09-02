Cyberpunk 2077 : une grosse annonce imminente ? CD Projekt tease les fans

CD Projekt a-t-il encore du contenu additionnel à rajouter dans Cyberpunk 2077 ? Si le studio polonais a arrêté les mises à jour majeures après la sortie de l'extension Phantom Liberty en 2023, il publie régulièrement (grâce à Virtuos Games) des patchs plus modestes pour rajouter du contenu et des fonctionnalités, jusqu'à la version version 2.3 en juillet dernier, peu après la sortie du jeu sur Switch 2.

Encore de la nouveauté pour Cyberpunk 2077 ?





Mais voilà, il semblerait bien que ce ne soit pas encore la fin pour Cyberpunk 2077. Sur les réseaux sociaux, CD Projekt vient de partager un énigmatique message affublé du sceau des New United States of America, où se situe Night City. Un message qui semble être signé par la présidente Rosalind Myers, que voici :

Message aux citoyens des N.U.S.A.

4 septembre 2025 Notre grande nation est une fois de plus confrontée à une menace croissante en matière de cybersécurité, venant de ceux qui se cachent dans l'ombre, trop lâches pour proclamer publiquement leurs convictions, et qui sont farouchement déterminés à détruire notre drapeau et les valeurs qu'il défend. Je n'accepterai pas cela, et je sais que vous non plus. Les N.U.S.A. recherchent de courageux cyberrunners pour se joindre à nos efforts et surmonter cette grave menace. Nos courageux agents travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de notre pays, maintenir sa domination et le défendre contre ceux qui cherchent à le saper. Vous pouvez désormais nous rejoindre dans notre combat pour la liberté. J'accueille personnellement tous ceux qui pensent avoir les compétences nécessaires. Passez notre test de recrutement. Faites vos preuves. Servez les N.U.S.A.

Une date étrange et imminente





Pour l'instant, difficile de savoir de quoi il en retourne, mais la date du message intrigue : le 4 septembre 2025, soit jeudi prochain. Nous sommes loin de 2077, CD Projekt pourrait donc faire une annonce concernant Cyberpunk 2077 dans deux petits jours. S'agira-t-il d'une nouvelle mise à jour, de produits dérivés, d'infos pour Cyberpunk: Edgerunners 2 ou encore d'un teasing pour le prochain volet ? Réponse ce jeudi.

